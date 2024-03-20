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    Бостон — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.03.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Бостон — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Оттава начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 20.03.2024.

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    Последний матч: «Оттава» — «Бостон» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Оттава» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Оттава.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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