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    Калгари — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.03.2024 в 03:30 начнется матч в НХЛ Калгари — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 19.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Вашингтон в НХЛ.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Калгари» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Вашингтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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