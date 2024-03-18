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    Чикаго — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2024 в 01:00 начнется матч в НХЛ Чикаго — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Сан-Хосе начнут матч в 01:00 в НХЛ, 18.03.2024.

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    Последний матч: «Чикаго» — «Сан-Хосе» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чикаго» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 2.09.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Сан-Хосе.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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