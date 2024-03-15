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    Филадельфия — Торонто: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.03.2024 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Торонто

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 15.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Торонто в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Торонто» — «Филадельфия» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Филадельфия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Торонто.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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