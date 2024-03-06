начнут матч в 04:00 в НХЛ, 06.03.2024.

Последний матч: «Монреаль» — «Нэшвилл» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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