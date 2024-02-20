ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне ЛЧ. Тактический поединок в Милане, перестрелка в Эйндховене, битва за выживание в Барселоне
  • 21:58
    • Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме
  • 21:49
    • ЦСКА неожиданно уступил «Витязю»
  • 19:18
    • Рой Ходжсон покинул «Кристал Пэлас»
  • 19:10
    • «Металлург» обыграл «Ак Барс» с минимальным счетом
  • 19:52
    • Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в «Реале»
    Все новости спорта

    Сан-Хосе — Вегас: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.02.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Сан-Хосе — Вегас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Вегас начнут матч в 00:00 в НХЛ, 20.02.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Вегас» — «Сан-Хосе» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Вегас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вегас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Вегас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Жирона» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Прервет ли «Атлетико» победный путь «Интера»?
  • «Интер» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Огорчит ли ПСВ «Дортмунд»?
  • ПСВ — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кудерметова — Кырстя
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калинская — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие