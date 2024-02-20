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    Аризона — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.02.2024 в 00:00 начнется матч в НХЛ Аризона — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 00:00 20.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Аризона — Эдмонтон в НХЛ.

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    Последний матч: «Аризона» — «Эдмонтон» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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