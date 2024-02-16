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    Сочи — Торпедо: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.02.2024 в 19:30 начнется матч в КХЛ Сочи — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сочи и Торпедо начнут матч в 19:30 в КХЛ, 16.02.2024.

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    Последний матч: «Сочи» — «Торпедо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Торпедо»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Торпедо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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