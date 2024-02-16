Последний матч: «Сочи» — «Торпедо» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 2.34.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Торпедо»).
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