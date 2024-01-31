Последний матч: «Торпедо» — «ЦСКА» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 3.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «ЦСКА»).
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