начнут матч в 04:30 в НХЛ, 22.01.2024.

Последний матч: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нью-Йорк Рейнджерс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам