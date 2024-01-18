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    Сибирь — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.01.2024 в 15:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сибирь — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Салават Юлаев начнут матч в 15:30 в регулярном сезоне КХЛ, 18.01.2024.

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    Последний матч: «Сибирь» — «Салават Юлаев» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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