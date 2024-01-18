ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 01:57
    • Дубль Стуани помог «Жироне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании
  • 01:01
    • «Реал Сосьедад» с Захаряном одолел «Осасуну» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
  • 22:51
    • В руководстве ЦСКА высказались о трансфере Кругового
  • 21:46
    • СКА не испытал проблем в матче с «Амуром»
    Все новости спорта

    Баффало — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.01.2024 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Баффало — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 18.01.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Баффало — Чикаго в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Чикаго» — «Баффало» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Баффало» — «Чикаго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Баффало»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Баффало — Чикаго.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова обыграет «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Лада» готова к сенсации на «Татнефть-Арене»?
  • «Ак Барс» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Фиорентина» обыграет «Наполи» и выйдет в финал Суперкубка Италии?
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ахмат — Елимай
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Уганда — Кувейт
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирак — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Меньшик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие