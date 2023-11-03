начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 03.11.2023.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Коламбус» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Тампа-Бэй»).

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