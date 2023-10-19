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    Оттава — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.10.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Вашингтон начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.10.2023.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Оттава» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Вашингтон». Коэффициент ставки — 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Оттава»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Вашингтон.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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