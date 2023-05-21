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    Германия — Венгрия: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2023 в 16:20 начнется матч в группе A чемпионата мира по хоккею-2023 Германия — Венгрия

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Германии
    В 16:20 21.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Германия — Венгрия в группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

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    Последний матч: «Германия» — «Венгрия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Германия — Венгрия.

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