В 16:20 21.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «Германия» — «Венгрия» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

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