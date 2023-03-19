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    Вегас — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.03.2023 в 23:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вегас — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Вегас и Коламбус начнут матч в 23:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.03.2023.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Вегас» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Вегас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Коламбус.

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