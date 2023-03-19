В 05:30 19.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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