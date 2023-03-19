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    Оттава — Торонто: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.03.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Торонто

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Торонто начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 19.03.2023.

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    Последний матч: «Торонто» — «Оттава» 2:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оттава» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Торонто»).

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