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    Оттава — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Оттава — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Оттава и Колорадо начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 17.03.2023.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Оттава» 7:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оттава» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Оттава»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Оттава — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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