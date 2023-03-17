начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 17.03.2023.

Последний матч: «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Джерси»).

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