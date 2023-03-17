начнут матч в 19:30 в Кубке Гагарина по хоккею, 17.03.2023.

Последний матч: «Локомотив» — «ЦСКА» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 3.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «Локомотив»).

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