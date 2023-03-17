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    Авангард — Металлург Мг: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.03.2023 в 16:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Авангард — Металлург Мг

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 16:30 17.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Металлург Мг в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Авангард» — «Металлург Мг» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Металлург Мг»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Металлург Мг.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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