начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.03.2023.

Последний матч: «Монреаль» — «Питтсбург» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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