начнут матч в 02:00 в НХЛ, 15.03.2023.

Последний матч: «Виннипег» — «Каролина» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Каролина» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 3.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Виннипег»).

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