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    Сиэтл — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Даллас начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.03.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Даллас» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Даллас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Даллас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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