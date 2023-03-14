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    Монреаль — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.03.2023 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Монреаль — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 14.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Монреаль — Колорадо в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Монреаль» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монреаль» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.15.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Колорадо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Колорадо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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