ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи»
  • 00:57
    • VAR не позволил «Атлетику» уйти от поражения в матче с «Барселоной»
  • 22:07
    • «Рома» на своем поле проиграла «Сассуоло»
  • 21:31
    • «Ростов» вырвал победу у «Пари НН»
    Все новости спорта

    Калгари — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.03.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 13.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Оттава в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Оттава» — «Калгари» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Оттава». Коэффициент ставки — 3.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Оттава.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев выиграет 16-й матч подряд
  • Медведев — Ивашко. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Гости легко возьмут два очка в Аризоне?
  • «Аризона» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Хищники» испытают проблемы в Калифорнии?
  • «Анахайм» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.53
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Медведев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Анахайм — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Калгари — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие