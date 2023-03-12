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    Металлург Мг — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.03.2023 в 14:30 начнется матч в плей-офф КХЛ Металлург Мг — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Металлург Мг и Автомобилист начнут матч в 14:30 в плей-офф КХЛ, 12.03.2023.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Металлург Мг» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Мг» — «Автомобилист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Металлург Мг»).

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