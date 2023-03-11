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    Питтсбург — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2023 в 23:30 начнется матч в НХЛ Питтсбург — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 23:30 11.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Питтсбург — Филадельфия в НХЛ.

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    Последний матч: «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Филадельфия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Филадельфия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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