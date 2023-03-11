В 23:30 11.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Филадельфия» — «Питтсбург» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Филадельфия»).

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