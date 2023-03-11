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    Бостон — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2023 в 21:00 начнется матч в НХЛ Бостон — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Детройт начнут матч в 21:00 в НХЛ, 11.03.2023.

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    Последний матч: «Бостон» — «Детройт» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Детройт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бостон»).

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