Последний матч: «Салават Юлаев» — «Адмирал» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34.
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