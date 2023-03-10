Последний матч: «Оттава» — «Сиэтл» 4:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Оттава». Коэффициент ставки — 3.05.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Оттава»).
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