начнут матч в 06:00 в НХЛ, 10.03.2023.

Последний матч: «Оттава» — «Сиэтл» 4:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл» — «Оттава». Коэффициент ставки — 3.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Оттава»).

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