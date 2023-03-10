В 19:30 10.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «Северсталь» — «ЦСКА» 3:9. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Северсталь». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «ЦСКА»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Северсталь.

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