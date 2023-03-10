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    Бостон — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.03.2023 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Бостон — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:30 10.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Бостон — Эдмонтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Бостон» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бостон» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.64.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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