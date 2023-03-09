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    Салават Юлаев — Адмирал: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.03.2023 в 17:00 начнется матч в плей-офф КХЛ Салават Юлаев — Адмирал

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 09.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Салават Юлаев — Адмирал в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «Адмирал» — «Салават Юлаев» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Салават Юлаев»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Адмирал.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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