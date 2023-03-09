В 17:00 09.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф КХЛ.

Последний матч: «Адмирал» — «Салават Юлаев» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Салават Юлаев»).

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