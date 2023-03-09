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    Детройт — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.03.2023 в 03:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Детройт — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Детройт и Чикаго начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 09.03.2023.

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    Последний матч: «Чикаго» — «Детройт» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Чикаго.

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