В 19:30 09.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Гагарина по хоккею.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Ак Барс» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.36 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 9:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 9:1 (победит «Ак Барс»).

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