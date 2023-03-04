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    Нью-Йорк Айлендерс — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.03.2023 в 20:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Айлендерс — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Айлендерс и Детройт начнут матч в 20:30 в регулярном сезоне НХЛ, 04.03.2023.

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    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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