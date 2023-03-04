начнут матч в 14:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 04.03.2023.

Последний матч: «Авангард» — «Сибирь» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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