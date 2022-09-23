начнут матч в 19:00 в КХЛ, 23.09.2022.

Последний матч между собой: «Трактор» — «Нефтехимик» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Трактор»).

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