ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • 13:21
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    Сочи — Авангард. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.09.2022 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Сочи — Авангард

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 21.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сочи — Авангард в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Авангард» — «Сочи» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Авангард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Авангард»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Авангард.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Российская «молодежка» обыграет белорусов с разгромным счетом?
  • Белоруссия U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Забивать будут все!
  • Шотландия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • После передышки «Автомобилист» снова пойдет за очками
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кудерметова — Контрерас Гомес
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие