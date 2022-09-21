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    21.09.2022 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ —

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    и начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 21.09.2022.

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    Последний матч между собой: «» — «» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

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