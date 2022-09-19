ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Одним ударом. «Локо» бездарно проиграл «Спартаку» в столичном дерби
  • 13:19
    • Защитник «Динамо» Сазонов решил выступать за сборную Грузии
  • 13:09
    • Стало известно, кто возглавит «Ахмат»
  • 12:35
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:17
    • Бальде может подать апелляцию на дисквалификацию
  • 11:09
    • Джикия: Я не планирую уезжать в Европу
    Все новости спорта

    Торпедо — Витязь. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.09.2022 в 19:30 начнется матч в КХЛ Торпедо — Витязь

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 19.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Витязь в КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Витязь» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Витязь». Коэффициент ставки — 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Торпедо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Витязь.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы должны разбираться с «Локо»
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Арсенал Тула» продлит серию из побед
  • «Кубань» — «Арсенал Тула». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Поражение от «Авангарда» дома — недопустимый расклад для «Трактора»
  • «Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кубань — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.34
  • Прогноз на матч Кудла — Вердаско
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба Росарио — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ючиджима — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие