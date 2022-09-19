В 12:00 19.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «Амур» — «Салават Юлаев» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Амур» — «Салават Юлаев». Коэффициент ставки — 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Амур»).

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