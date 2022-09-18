Последний матч между собой: «Автомобилист» — «Нефтехимик» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.35.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:5 (победит «Автомобилист»).
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