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    Адмирал — Салават Юлаев. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.09.2022 в 10:00 начнется матч в КХЛ Адмирал — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Салават Юлаев начнут матч в 10:00 в КХЛ, 17.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Адмирал» — «Салават Юлаев» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Салават Юлаев»).

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