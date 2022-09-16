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    Спартак — Торпедо. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.09.2022 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Спартак — Торпедо

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 16.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Спартак — Торпедо в регулярном сезоне КХЛ.

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    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Спартак» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Спартак»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спартак — Торпедо.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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