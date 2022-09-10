В 17:30 10.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч между собой: «Нефтехимик» — «Динамо Минск» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нефтехимик» — «Динамо Минск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Динамо Минск»).

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