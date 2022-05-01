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    Виннипег — Сиэтл Кракен. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.05.2022 в 21:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Сиэтл Кракен

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 21:00 01.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Виннипег — Сиэтл Кракен в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч между собой: «Виннипег» — «Сиэтл Кракен» 5:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Виннипег» — «Сиэтл Кракен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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