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    Динамо — ЦСКА. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2022 в 19:30 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею Динамо — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Динамо и ЦСКА начнут матч в 19:30 в Кубке Гагарина по хоккею, 21.03.2022.

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    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Динамо» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Динамо»).

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